Che beffa per il Milan, Liberali torna subito in Serie A

Mattia Liberali continua ad attirare l’interesse di diversi club italiani. Tra le società che stanno monitorando il giovane talento del Milan ci sarebbe anche il Bologna, alla ricerca di profili di prospettiva da valorizzare nelle prossime stagioni.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club rossoblù avrebbe messo gli occhi sul fantasista classe 2007, considerato uno dei gioielli più promettenti del vivaio rossonero. La situazione resta da seguire con attenzione, soprattutto alla luce delle riflessioni che il Milan sta portando avanti sul futuro dei propri giovani.
Liberali è uno dei prospetti su cui il club ha investito maggiormente negli ultimi anni, ma davanti alla possibilità di garantirgli maggiore continuità potrebbe essere presa in considerazione anche una soluzione diversa dalla permanenza in rossonero.
Al momento non risultano trattative avanzate, ma l’interesse del Bologna conferma quanto il talento milanese sia apprezzato nel panorama italiano. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro del giovane trequartista.