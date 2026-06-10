Jashari nel mirino dell’Atalanta, nuova maglia in Serie A

Ardon Jashari potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del mercato estivo del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista svizzero sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, da sempre attenta ai giovani talenti con ampi margini di crescita.
La Dea starebbe monitorando con attenzione la situazione del classe 2002, considerato un profilo ideale per il proprio progetto tecnico andando a sostituire il partente Ederson. Jashari, infatti, abbina qualità tecniche, dinamismo e capacità di giocare in più ruoli del centrocampo, caratteristiche particolarmente apprezzate a Bergamo.
Dal canto suo, il Milan non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giocatore. Molto dipenderà dalle scelte che verranno effettuate nelle prossime settimane dal nuovo assetto tecnico rossonero e dalle valutazioni sul centrocampo della prossima stagione.
L’interesse dell’Atalanta conferma comunque come Jashari continui ad avere estimatori importanti in Serie A. Per il Milan potrebbe rappresentare una risorsa da valorizzare, ma davanti a un’offerta significativa la situazione potrebbe diventare oggetto di riflessione.
Per ora si tratta di un interesse da monitorare, ma il nome di Jashari potrebbe animare il mercato nelle prossime settimane.