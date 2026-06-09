Il Milan si avvicina a uno dei momenti più importanti della propria estate. Dopo settimane di valutazioni e contatti, la società rossonera è pronta a prendere decisioni fondamentali per il futuro del club.

A fare il punto è stato Matteo Moretto, che ha spiegato come entro venerdì siano attese le prime scelte decisive da parte della dirigenza. Sul tavolo ci sono diversi temi cruciali, a partire dalla riorganizzazione dell’area tecnica e dalla definizione delle figure che dovranno guidare il nuovo progetto sportivo.

L’attenzione resta puntata soprattutto sulla situazione di Ralf Rangnick. Il dirigente tedesco è considerato uno dei principali candidati per assumere un ruolo centrale all’interno della struttura rossonera e nelle prossime ore potrebbe arrivare una risposta definitiva. Il Milan, infatti, non intende prolungare ulteriormente i tempi e vuole definire rapidamente il proprio assetto.

Dalle scelte dirigenziali dipenderanno poi anche quelle relative alla panchina e al mercato. La società ha bisogno di individuare al più presto le figure di riferimento per programmare la prossima stagione e intervenire sulla rosa.

Per questo motivo la settimana in corso viene considerata decisiva. Entro venerdì potrebbero arrivare indicazioni molto importanti sul futuro del Milan e sulla direzione che il club intende intraprendere dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Glasner resta in pole con Jaissle leggermente dietro.