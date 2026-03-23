Crisi Inter, calendario a confronto: il Napoli ci crede e il Milan…

Il pareggio contro la Fiorentina tiene aperto il campionato, ma i nerazzurri di Cristian Chivu rimangono nettamente i favoriti: il punto della situazione

E’ un momento complicato per l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, eliminati in Champions League ai playoff, per mano dei modestissimi norvegesi del Bodo Glimt, stanno faticando terribilmente anche in campionato. Così dopo aver perso il derby, sono arrivati i pareggi contro l’Atalanta e la Fiorentina, permettendo al Milan di rosicchiare quattro punti.

Per il Diavolo e i suoi tifosi sono i giorni dei rimpianti per le tante partite buttate via. Con una vittoria all’Olimpico, o contro il Parma in casa, la classifica sarebbe stata diversa. Ma non è il momento per guardarsi indietro. E’ il messaggio che ha voluto mandare a tutta la Serie A, Antonio Conte, che da quando è fuori dalla Champions ha un ruolino di marcia da Scudetto.

L’obiettivo degli azzurri è mettere pressioni ai nerazzurri. Il Napoli, campione d’Italia, dunque, ci crede ancora, nonostante i punti di distacco siano sette. Perché il Milan, invece, continua a nascondersi? Difficile da capire, ma molti tifosi rossoneri coltivano il sogno Scudetto.

Il calendario di Inter, Milan e Napoli

Di partite alla conclusione del campionato ne mancano otto, ben 24 punti da conquistare. Il calendario del Milan non è certo facile, ma in stagione sono state più le gare apparentemente meno complicate a mettere in difficoltà il Diavolo.

Così Rafa Leao e compagni, dopo il Napoli, se la vedranno in casa con l’Udinese, prima di andare in trasferta a Verona e di ospitare la Juventus. La stagione si chiuderà con Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari.

Per Antonio Conte, il Milan sarà l’unica big da affrontare, oltre al Como in trasferta. Fabregas potrebbe, dunque, dare una mano ai rossoneri visto che fra due giornate ci sarà l’Inter da affrontare sempre in riva al lago. Per i nerazzurri le prossime due gare potranno dire tanto: prima del Como, infatti, c’è la Roma di Gasperini da sfidare tra le mura amiche

Inter (69 punti)

Roma (in casa)

Como (in trasferta)

Cagliari (in casa)

Torino (in trasferta)

Parma (in casa)

Lazio (in trasferta)

Verona (in casa)

Bologna (in trasferta)

MILAN (63 punti)

Napoli (in trasferta)

Udinese (in casa)

Verona (in trasferta)

Juventus (in casa)

Sassuolo (in trasferta)

Atalanta (in casa)

Genoa (in trasferta)

Cagliari (in casa)

NAPOLI (62 punti)

Milan (in casa)

Parma (in trasferta)

Lazio (in casa)

Cremonese (in casa)

Como (in trasferta)

Bologna (in casa)

Pisa (in trasferta)

Udinese (in casa)