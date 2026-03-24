Boom Pavlovic, più di 50 milioni per il serbo: la risposta del Milan

Il difensore è in crescita esponenziale. La Premier League ha iniziato ad osservarlo: il piano del Diavolo è chiaro

Un’annata da incorniciare quella di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, che il prossimo 24 maggio compirà 25 anni, è diventato una pedina chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri.

In estate erano tanti i dubbi attorno al suo nome e c’era chi avrebbe voluto cederlo il prima possibile. Non è mai stato di questo parere il tecnico livornese: d’altronde il classe 2001 di Sabac è unico per caratteristiche all’interno della rosa del Milan. Il Diavolo non ha altri mancini tra i centrali e la capacità di sganciarsi per attaccare gli spazi, che lo scorso anno sembrava un limite, è diventato un punto di forza.

Pavlovic crea spesso superiorità numerica, integrandosi perfettamente con Davide Bartesaghi. E’ aggressivo e l’ultimo a mollare. Con Allegri, il serbo – secondo molti – sta diventando il ’nuovo’ Giorgio Chiellini.

Pavlovic può crescere ancora tantissimo, ma la stagione fin qui disputata è stata praticamente perfetta. Non si ricordano partite insufficienti e sabato sera è arrivato un eurogol, con un calcio da lontano. In Serie A sono così ben quattro le reti fatte, non male per un centrale di difesa. I precedenti centri erano arrivati con la Roma e due volte con la Cremonese.

Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Pavlovic

Allegri è dunque riuscito ad inganalare l’irruenza di Pavlovic, facendolo diventare un difensore invidiato da tutti. Il suo prezzo è così raddoppiato e il Milan non si siederebbe attorno ad un tavolo se non per offerte superiori ai 40 milioni di euro.

Ne servono molto di più: dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione – visti i prezzi che circolano – che la valutazione di Pavlovic possa essere tranquillamente tra i 50 e i 60 milioni di euro. D’altronde il serbo in questa stagione non ha proprio nulla da invidiare a Bastoni, che supera tali valori. Cifre queste che possono permettersi solo i club di Premier League.

Nei piani del Milan c’è però di blindare il prima possibile il calciatore. E’ così pronto il rinnovo a cifre importanti, tra 2,5/3,5 di euro fino al 30 giugno 2031