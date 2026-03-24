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Boom Pavlovic, più di 50 milioni per il serbo: la risposta del Milan

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Il difensore è in crescita esponenziale. La Premier League ha iniziato ad osservarlo: il piano del Diavolo è chiaro

Pavlovic contro la Lazio
Boom Pavlovic, più di 50 milioni per il serbo: la risposta del Milan (Ansa) – MilanLive.it

Un’annata da incorniciare quella di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, che il prossimo 24 maggio compirà 25 anni, è diventato una pedina chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri.

In estate erano tanti i dubbi attorno al suo nome e c’era chi avrebbe voluto cederlo il prima possibile. Non è mai stato di questo parere il tecnico livornese: d’altronde il classe 2001 di Sabac è unico per caratteristiche all’interno della rosa del Milan. Il Diavolo non ha altri mancini tra i centrali e la capacità di sganciarsi per attaccare gli spazi, che lo scorso anno sembrava un limite, è diventato un punto di forza.

Pavlovic crea spesso superiorità numerica, integrandosi perfettamente con Davide Bartesaghi. E’ aggressivo e l’ultimo a mollare. Con Allegri, il serbo – secondo molti – sta diventando il ’nuovo’ Giorgio Chiellini.

Pavlovic può crescere ancora tantissimo, ma la stagione fin qui disputata è stata praticamente perfetta. Non si ricordano partite insufficienti e sabato sera è arrivato un eurogol, con un calcio da lontano. In Serie A sono così ben quattro le reti fatte, non male per un centrale di difesa. I precedenti centri erano arrivati con la Roma e due volte con la Cremonese.

Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Pavlovic

Allegri è dunque riuscito ad inganalare l’irruenza di Pavlovic, facendolo diventare un difensore invidiato da tutti. Il suo prezzo è così raddoppiato e il Milan non si siederebbe attorno ad un tavolo se non per offerte superiori ai 40 milioni di euro.

Pavlovic contro il Como
Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Pavlovic (Ansa) – MilanLive.it

Ne servono molto di più: dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione – visti i prezzi che circolano – che la valutazione di Pavlovic possa essere tranquillamente tra i 50 e i 60 milioni di euro. D’altronde il serbo in questa stagione non ha proprio nulla da invidiare a Bastoni, che supera tali valori. Cifre queste che possono permettersi solo i club di Premier League.

Nei piani del Milan c’è però di blindare il prima possibile il calciatore. E’ così pronto il rinnovo a cifre importanti, tra 2,5/3,5 di euro fino al 30 giugno 2031