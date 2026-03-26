Ribaltone Gimenez, finale con gol: cambia il futuro del messicano

Le ultime notizie relative all’attaccante, pronto a provarci fino alla fine: il punto della situazione

Mike Maignan e Adrien Rabiot saranno impegnati con la Francia giovedì e domenica; Saelemaekers e de Winter dovranno volare in America e affrontare prima gli Stati Uniti e poi il Messico. L’ultima gara è in programma mercoledì alle 2 di notte.

Non proprio una buona notizia per Allegri che non rivedrà i due giocatori non prima di giovedì. Stesso discorso per Pulisic, impegnato lo stesso giorno ad Atlanta, contro il Portogallo. Saranno impegnati con le rispettive nazionali anche per Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Luka Modric (anche lui in America fino a mercoledì), Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Zachary Athekame, Davide Bartesaghi e David Odogu.

Tutti gli altri sono dunque a Milanello. Tra questi ci sono, ovviamente, anche Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia che vogliono mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in vista di Napoli. Al momento, per il centrocampista è un obiettivo concreto, meno per l’italiano. Vuole esserci anche Rafa Leao, che per trovare la miglior condizione è partito per il Portogallo, in accordo con il club.

Milan, Gimenez non molla: il piano per convincere Allegri

Delle condizioni precarie del dieci e di un Pulisic non al 100% dopo gli impegni con la Nazionale sono pronti ad approfittarne gli attaccanti che sono rimasti a Milanello. Nkunku, Fullkrug e Gimenez vogliono provare a convincere Massimiliano Allegri a cambiare il loro destino.

Ha tanta voglia di farcela soprattutto il centravanti messicano. L’ex Feyenoord – racconta chi gli sta vicino – non ha alcuna intenzione di mollare. Il Milan era il sogno da bambino, un sogno che vuole continuare a vivere. Vuole lottare per ribaltare ogni pronostico che lo vuole lontano da Milanello in estate.

Gimenez è tirato a lucido, dimagrito e desideroso di tornare a fare quello che gli è sempre riuscito meglio, segnare. Allegri è pronto a dargli sempre più spazio: avrà così modo di mettersi in mostra e chissà di tenersi davvero il Milan. Difficile, ma non impossibile. Otto partite per cambiare tutto: è la missione (quasi) impossibile di Santiago Gimenez. Con un bomber in più nel motore, ci sarebbe comunque spazio per un colpo in avanti. Fullkrug d’altronde è destinato a fare le valigie.