Super colpo a zero, Milan-Bernardo Silva: tutto vero

Il Diavolo è alla ricerca di un colpo a zero: contatti con l’entourage del giocatore in scadenza di contratto. Il punto della situazione

Il Milan vuole regalarsi un grande colpo. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per vivere un’estate da protagonisti, sondando il calciomercato dei prossimi svincolati. Le occasioni, d’altronde, non mancano e il Diavolo sta sondando il terreno per capire quale affare può davvero andare in porto.

Tra i nomi in cima alla lista, non è un segreto, c’è quello di Leon Goretzka, ma non è l’unico. Il Milan, infatti, come scrive La Repubblica, sta pensando seriamente anche a Bernardo Silva. E’ un’opportunità importante e la dirigenza ne ha parlato con Jorge Mendes. I rapporti con il famoso agente sono ottimi e si è cercato di capire la fattibilità dell’operazione.

Il Milan vuole provarci, ma dovrà battere una folta concorrenza, anche di squadre italiane. Oltre alle inglese, sul giocatore in scadenza di contratto con il Manchester City, c’è, infatti, la Juventus. Ma la qualificazione alla prossima Champions League, orma certa per i rossoneri, può fare la differenza. Servono ovviamente tanti soldi, ma il Diavolo ci sta pensando seriamente.

Luka Modric e Adrien Rabiot hanno fatto capire a tutti, che i giovani non bastano. Al Milan servono elementi forti, di qualità ed esperienza per trascinare il gruppo e far tornare il club in cima