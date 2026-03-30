Infortunio Rabiot al ginocchio con la Francia: come sta il centrocampista del Milan (VIDEO)

Preoccupazione dei tifosi per le condizioni di Rabiot in Nazionale: come sta il centrocampista rossonero in vista del Napoli

Adrien Rabiot non è sceso in campo nell’amichevole contro la Colombia dopo aver giocato 90 minuti contro il Brasile. Il motivo è legato a un colpo al ginocchio, gestito in via precauzionale. Il commissario tecnico ha chiarito la situazione, mentre dal club filtra ottimismo: “Nulla di preoccupante, semplice gestione“. Una scelta prudente che ha evitato rischi inutili, senza compromettere le condizioni del giocatore.

Il centrocampista tornerà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri nei prossimi giorni. La sua presenza per il big match del 6 aprile contro il Napoli è considerata praticamente certa, con possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. Un recupero fondamentale per una gara chiave nella corsa agli obiettivi stagionali. Nel sistema di Allegri, Rabiot occupa un ruolo determinante come mezzala sinistra. Accanto a lui, un reparto costruito su equilibrio ed esperienza con Fofana e Luka Modric.