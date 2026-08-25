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Quattro cambi in vista del Venezia: Amorim ribalta il Milan

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Il Milan ha vinto in casa del Torino per 1-2 nella partita d’esordio del campionato di Serie A, ma il tecnico portoghese starebbe già pensando a dei cambi in vista della sfida interna contro il Venezia.

Ruben Amorim
Milan-Venezia, Amorim cambia (Ansa Foto) – milanlive.it

In difesa Matteo Gabbia potrebbe trovare un posto da titolare sostituendo De Winter, anche se bisognerà capire quella che sarà la condizione di Gila. A centrocampo una maglia da titolare per Modric al posto di Jashari, mentre Rabiot dovrebbe scendere in campo al posto di Loftus-Cheek.

In attacco Pulisic dovrebbe agire al posto di Cissè, ma l’ottima partita del giovane talento potrebbe tenere vivo il ballottaggio.