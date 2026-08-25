Quattro cambi in vista del Venezia: Amorim ribalta il Milan

Il Milan ha vinto in casa del Torino per 1-2 nella partita d’esordio del campionato di Serie A, ma il tecnico portoghese starebbe già pensando a dei cambi in vista della sfida interna contro il Venezia.
In difesa Matteo Gabbia potrebbe trovare un posto da titolare sostituendo De Winter, anche se bisognerà capire quella che sarà la condizione di Gila. A centrocampo una maglia da titolare per Modric al posto di Jashari, mentre Rabiot dovrebbe scendere in campo al posto di Loftus-Cheek.
In attacco Pulisic dovrebbe agire al posto di Cissè, ma l’ottima partita del giovane talento potrebbe tenere vivo il ballottaggio.