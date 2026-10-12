Seedorf torna in panchina: l’ex Milan guiderà il Corinthians

Ritorno in pista di altissimo profilo per Clarence Seedorf. L’ex leggenda rossonera riparte dal Brasile e assume ufficialmente la guida tecnica del Corinthians, tornando a sedere su una panchina di prima fascia a distanza di sette anni dalla sua ultima esperienza da allenatore.

Per l’ex centrocampista si tratta di una nuova e stimolante avventura in Sudamerica, dove è atteso da una piazza caldissima e ricca di grandi ambizioni come quella di San Paolo. Una scelta forte che conferma il carisma e la personalità internazionale di Seedorf, pronto a mettersi in gioco in un campionato competitivo e affascinante come il Brasileirão.

Un’altra figura legata indissolubilmente alla storia del Milan che si cimenta in una prestigiosa sfida professionale, confermando le proprie ambizioni nel calcio che conta.