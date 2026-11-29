Buone notizie dall’infermeria per Rúben Amorim in vista della trasferta di lunedì sul campo del Cagliari sono certi i rientri tra i convocati di Strahinja Pavlovic e Francesco Camarda, mentre resta da valutare Davide Bartesaghi alle prese con la peritendinite alla gamba destra.

Nonostante la disponibilità ritrovata di Camarda, l’emergenza infortuni in casa rossonera resta elevata. Oltre a Bartesaghi e a Gonçalo Ramos da monitorare dopo il colpo alla tibia accusato ad Atene, restano ai box Luka Modric (atteso tra Parma e il trittico con Sunderland, Napoli e Como), Ruben Loftus-Cheek e Pietro Terracciano, mentre Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers torneranno solo nel 2027. Una situazione che rende ancora più urgente l’apporto operativo di Markus Krösche in vista del mercato invernale.