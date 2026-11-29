José Mourinho gela le ambizioni di mercato del Milan per Endrick in vista della finestra invernale.
Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alavés, l’allenatore del Real Madrid ha fissato una linea netta escludendo movimenti in entrambe le direzioni: nessuna operazione in entrata e nessuna cessione a gennaio.
Una presa di posizione che complica ulteriormente la pista rossonera, oltre a frenare altre pretendenti come la Roma. Con Markus Krösche in procinto di assumere pienamente l’area tecnica al fianco di Rúben Amorim, il Milan dovrà valutare se insistere sul dossier brasiliano in vista dell’estate o concentrare le risorse invernali su alternative già monitorate per l’attacco, come Nicolò Tresoldi ed Ermedin Demirović.