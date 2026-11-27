Il mercato di gennaio del Milan sposta il baricentro verso la corsia mancina: per la dirigenza rossonera l’acquisto di un terzino sinistro diventa una priorità assoluta per dare a Rúben Amorim spinta, gamba e soluzioni adatte al sistema, anche alla luce della possibile uscita di Pervis Estupiñán.
In cima alla lista dei desideri figura Alejandro Balde del Barcellona, profilo ideale per dinamismo e qualità offensiva, ma la trattativa si annuncia impegnativa per i costi dell’operazione, per la concorrenza della Juventus e per il forte pressing della Premier League.
Con l’arrivo operativo di Markus Krösche come Head of Football, il club valuta in parallelo alternative più sostenibili per non farsi trovare impreparato qualora l’affondo sul laterale blaugrana dovesse complicarsi.