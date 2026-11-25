Il Milan fa sul serio per Endrick e lancia l’offensiva decisiva in vista del calciomercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dalle emittenti spagnole Cadena SER e Cadena COPE, la proprietà rossonera guidata da Gerry Cardinale ha già recapitato sulla scrivania del Real Madrid una proposta formale da circa 70 milioni di euro per acquistare il classe 2006 a titolo definitivo e consegnarlo subito a Rúben Amorim.

L’operazione, tuttavia, resta in salita a causa del muro eretto da José Mourinho, riluttante a privarsi del brasiliano a stagione in corso per mantenere alta la concorrenza offensiva e per la difficoltà di reperire un sostituto all’altezza a gennaio. Nei prossimi giorni l’entourage del giocatore incontrerà la dirigenza del Real per fare il punto: qualora il club spagnolo chiudesse per l’inverno, il Milan è pronto a tornare alla carica in estate.