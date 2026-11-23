Sospiro di sollievo per Gonçalo Ramos e per tutto il mondo Milan. Nella sfida casalinga contro il Frosinone, l’attaccante portoghese ha finalmente interrotto un digiuno realizzativo in campionato che durava da ben 35 giorni, tornando a esultare in Serie A per la prima volta dai tempi di Milan-Atalanta.
L’azione del raddoppio rossonero porta in pieno la firma della sua determinazione: Ramos ha recuperato palla davanti alla propria area per poi andare a chiudere la ripartenza battendo Palmisani, finalizzando l’assist perfetto di uno scatenato Adrien Rabiot.
L’urlo liberatorio al momento della rete ha fotografato tutto il peso accumulato nelle ultime settimane. Un segnale incoraggiante per la manovra offensiva di Rúben Amorim, proprio mentre il club continua a monitorare il mercato di gennaio alla ricerca di rinforzi per l’attacco.