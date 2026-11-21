Il Milan di Rúben Amorim prepara il ritorno in campo a San Siro per la dodicesima giornata di Serie A contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18:00.
Tra i pali rientra Mike Maignan dopo il problema fisico accusato in Nazionale, mentre in difesa restano diverse assenze: la linea arretrata dovrebbe vedere Gila, De Winter e Diawara, con Pavlović non al meglio e destinato eventualmente alla panchina.
A centrocampo spazio al tandem formato da Luka Modrić e Adrien Rabiot, con Musah e Moreira sugli esterni per sopperire all’emergenza sulle corsie. Davanti, Christian Pulisic agirà a supporto di Gonçalo Ramos, confermando la struttura offensiva disegnata dal tecnico portoghese per affrontare la squadra di Alvini.