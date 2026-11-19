Milan-Frosinone è una delle partite più attese della dodicesima giornata di Serie A, in programma a San Siro domenica 22 novembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Di fronte ci saranno due squadre che, in questa prima parte di stagione, stanno mostrando un rendimento interessante e una buona capacità realizzativa: il Milan di Ruben Amorim è quarto con 24 punti, mentre il Frosinone di Massimiliano Alvini occupa il sesto posto a quota 20. Secondo i pronostici di oggi sul calcio, il Milan parte favorito nelle previsioni pre-partita, grazie al fattore campo e ai precedenti favorevoli, ma la buona capacità realizzativa del Frosinone potrebbe rendere interessanti anche i mercati relativi al numero di gol, come l’Over 2,5 e l’opzione entrambe le squadre a segno. Per i rossoneri è l’occasione per restare agganciati al gruppo di testa, guidato dalla Lazio a 29 punti. Per i ciociari, invece, è un banco di prova per dimostrare che la posizione in zona europea non è frutto del caso.

Il cammino di Milan e Frosinone verso San Siro

Il Milan ha raccolto sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, con 23 reti realizzate e 13 incassate. L’unico passo falso è arrivato proprio in casa, nel turno infrasettimanale perso 2-4 contro il Bologna, ma la squadra ha reagito vincendo il derby con l’Inter per 3-1 e superando il Genoa a Marassi per 2-1. Tra le mura amiche il bilancio resta comunque solido: quattro successi in cinque gare, con 13 gol segnati. Il peso offensivo è concentrato su pochi interpreti, visto che Rabiot, Cissé, Moreira e Pulisic hanno firmato 18 dei 23 centri rossoneri.

Il Frosinone ha numeri da squadra matura: sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con 24 gol all’attivo, uno in più del Milan, e 15 al passivo. Il trascinatore è Antonio Raimondo, a quota otto reti. Lontano dallo Stirpe, però, il rendimento cala: in cinque trasferte i giallazzurri hanno ottenuto una vittoria, lo 0-3 di Firenze, due pareggi e due sconfitte, l’ultima a Cagliari dopo due successi consecutivi. La sosta potrebbe incidere sulla preparazione della gara: i giocatori convocati rientreranno a pochi giorni dalla partita e andranno valutate le condizioni fisiche, a partire da quelle di Raimondo, rimasto fuori in Sardegna per una distorsione alla caviglia.

Sei precedenti in Serie A, nessuna sconfitta rossonera

Il dato che sorride al Diavolo è netto: nei sei precedenti ufficiali in Serie A il Milan non ha mai perso contro il Frosinone, con quattro vittorie e due pareggi, 15 reti segnate e 8 subite. La storia comincia nella stagione 2015/16, con il 4-2 esterno e il 3-3 di San Siro, e prosegue nel 2018/19 con lo 0-0 allo Stirpe e il 2-0 rossonero a Milano.

Gli incroci più recenti risalgono al campionato 2023/24. Il 2 dicembre 2023, a San Siro, il Milan si impose per 3-1 con le reti di Jovic, Pulisic e Tomori, mentre Brescianini accorciò su punizione. Il 3 febbraio 2024, allo stadio Benito Stirpe, andò in scena la rimonta vincente per 3-2: al vantaggio di Giroud risposero Soulé su rigore e Mazzitelli, prima che Gabbia e Jovic, entrato da appena un minuto, ribaltassero il punteggio.

Fattore campo e transizioni: come può decidersi la sfida

Mettendo insieme il rendimento stagionale e la tradizione dei confronti diretti, il Milan si presenta con qualche certezza in più. Dal punto di vista tecnico, la squadra di Ruben Amorim potrà sfruttare il fattore campo e la qualità del palleggio, uno dei suoi tratti distintivi, per gestire il possesso e schiacciare la difesa ciociara. Il Frosinone, che preferisce lasciare il pallone agli avversari e lavorare senza palla, cercherà invece gli spazi per ripartire rapidamente, soprattutto se i rossoneri dovessero concedere campo alle transizioni. Il successo del Milan resta lo scenario più coerente con il fattore campo e i precedenti, ma una squadra capace di segnare con questa continuità non può essere sottovalutata.