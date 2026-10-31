Milan-Inter 3-1, il derby è rossonero

Il Milan vince il derby per 3-1 contro l’Inter e si rilancia in classifica dopo lo stop casalingo contro il Bologna.

La stracittadina è rossonera con il Milan che parte forte e trova subito il vantaggio con Christian Pulisic e poi il raddoppio pochi minuti dopo grazie alla rete di Rabiot.

L’Inter accorcia le distanze grazie al primo gol in un derby di Alessandro Bastoni, ma nel finale di tempo è ancora Diego Moreira il protagonista che, dopo i due assist, segna il 3-1 su calcio di punizione. Nella ripresa l’Inter fa fatica a rendersi troppo pericolosa dalle parti di Mike Maignan e il Milan contiene difensivamente il risultato e porta a casa tre punti fondamentali per quella che è la propria classifica e continua a tenere vive le speranze scudetto.

Primo KO per l’Inter in questo campionato con la Lazio che nella giornata di domani potrebbe approfittarne giocando in casa contro il Cagliari.