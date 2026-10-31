Cardinale annuncia colpi sul mercato, rinforzi in arrivo per il Milan

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha tracciato la rotta per il futuro dei rossoneri, blindando con forza la guida tecnica di Ruben Amorim e confermando grandi ambizioni per le prossime sessioni di calciomercato.

Il patron di RedBird ha spiegato che la rosa attuale rappresenta soltanto un quarto dell’opera complessiva: “Dobbiamo continuare a migliorare la squadra perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo”. Da qui l’annuncio in vista della sessione di riparazione: “A gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi e opportunisti. Il mio stile è muovermi con decisione; non sperpererò denaro, ma quando mi metto in testa di prendere un giocatore, faccio tutto il possibile per riuscirci”.

Parole forti che confermano la volontà della proprietà di intervenire per colmare le lacune della rosa e supportare le ambizioni da Scudetto del tecnico portoghese.