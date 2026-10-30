Milan-Inter, le ultime sugli infortunati, ecco chi recupera

In casa Milan arrivano finalmente segnali positivi dall’infermeria alla vigilia di uno degli appuntamenti più delicati e attesi dell’intera stagione.

Durante la seduta di allenamento odierna a Milanello, Ruben Amorim ha potuto riabbracciare tre pedine fondamentali che sembravano destinate a saltare la stracittadina.

Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot hanno infatti smaltito i rispettivi problemi fisici e si sono regolarmente allenati in gruppo, tornando pienamente a disposizione dello staff tecnico. Un recupero lampo e preziosissimo per i rossoneri, chiamati a riscattarsi e a ritrovare certezze in un match cruciale come quello di sabato sera contro l’Inter.

Resta ora da valutare la gestione e la loro tenuta in vista del fischio d’inizio, ma ritrovare tre elementi di tale spessore restituisce certamente morale e alternative di alto livello alla rosa rossonera.