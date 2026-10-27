Home » Milan News » Mario Gila verso il recupero, in campo già contro il Bologna

Mario Gila verso il recupero, in campo già contro il Bologna

di

Mario Gila potrebbe tornare in campo da titolare contro il Bologna con Ruben Amorim che spera di avere a disposizione il difensore spagnolo.

Mario Gila
Mario Gila verso la convocazione (Ansa Foto) – milanlive.it

Fuori per infortunio in occasione della partita vittoriosa in casa dell’Udinese, l’ex Lazio potrebbe riprendersi il suo posto sulla destra in difesa in vista della partita contro gli uomini di Raffaele Palladino.

Più difficile invece il recupero di Diego Moreira, che dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro l’Inter. Da capire se Adrien Rabiot sarà a disposizione per la stracittadina contro gli uomini di Thiago Motta.