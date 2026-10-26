Camarda titolare contro il Bologna, nuova idea per Amorim

Francesco Camarda ha giocato solamente gli ultimi minuti contro l’Udinese con il giovane centravanti che potrebbe però trovare spazio in occasione della sfida contro il Bologna.
Ruben Amorim sta pensando a dei cambi di formazione in vista della partita contro il Bologna che potrebbe consentire al Milan di avvicinarsi ulteriormente verso i primi posti della classifica.
Gonçalo Ramos ha giocato praticamente tutta la sfida contro l’Udinese, ma potrebbe finire in panchina, almeno inizialmente, contro gli uomini di Raffaele Palladino. Francesco Camarda potrebbe quindi partire titolare per la seconda volta in stagione dopo quella in Austria contro il Salisburgo.