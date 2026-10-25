Udinese-Milan, le parole di Amorim: “Orgoglioso dei ragazzi”

Amorim ha commentato la vittoria del Milan sul campo dell’Udinese per 0-2 che lancia i rossoneri in classifica.

Queste le parole a DAZN: “Volevo una squadra competitiva e così è stato. Sono orgoglioso di loro. Se voi guardate in giro per l’Europa c’è un infortunio a partita e io sono chiamato non solo a vincere le partite, ma a garantire un lavoro per il Milan del futuro facendo giocare i giovani. Bartesaghi ha giocato molto bene, meglio offensivamente che difensivamente, deve migliorare nell’uno contro uno, ha un ottimo cross e un bel passo. Non c’è tempo per correggere gli errori perché giochiamo in continuazione”.