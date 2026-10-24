Tomori nel mirino della Juventus, possibile affare per gennaio

Il futuro di Fikayo Tomori torna al centro delle voci di mercato. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del difensore centrale inglese del Milan, individuandolo come possibile colpo low cost in vista della sessione invernale qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Bremer.
Con un contratto in scadenza a giugno 2027, il centrale rossonero rappresenta un profilo particolarmente appetibile per i bianconeri. Uno scenario che la dirigenza del Milan, sotto la guida di Ruben Amorim, valuta con estrema attenzione: nonostante il tecnico portoghese stia rilanciando l’inglese per tamponare l’emergenza nel reparto arretrato dovuta al lungo stop di Matteo Gabbia, le dinamiche contrattuali impongono prudenza per blindare il patrimonio tecnico della squadra.