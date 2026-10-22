Doppia tegola Milan, non c’è pace per Amorim: fermo anche Gonçalo Ramos

Nuovo e pesante stop in casa rossonera in vista della delicata trasferta europea.

Durante la sessione di allenamento a Milanello, Gonçalo Ramos ha accusato un risentimento muscolare che ha evidenziato un sovraccarico al polpaccio, costringendo l’attaccante portoghese a lasciare anzitempo il centro sportivo e a dare forfait per l’impegno di Europa League contro il Bournemouth.

Una brutta tegola per Ruben Amorim, che perde una pedina fondamentale nel reparto avanzato in un momento fitto di impegni ravvicinati. Il centravanti si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dello stop e i tempi di recupero.

Con l’assenza forzata di Ramos e il contemporaneo stop di Samuel Chukwueze, il tecnico portoghese sarà costretto a rimescolare le carte in attacco, valutando alternative e soluzioni inedite per guidare la manovra offensiva rossonera in terra inglese.