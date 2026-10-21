Rabiot ha convinto tutti, rinnovo fino al 2030 ad un passo

Le prestazioni straordinarie e la leadership totalizzante mostrata in campo da Adrien Rabiot spingono il Milan a blindare il proprio centrocampista.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il nazionale francese è ormai il vero e proprio punto di riferimento della squadra guidata da Ruben Amorim.

Decisivo anche nell’ultimo match vinto contro l’Atalanta grazie a un gol e a un assist, l’ex Juventus sta trascinando i rossoneri a suon di grandi prestazioni e numeri da primato in Europa. Per consolidare questo legame e blindare il pilastro della mediana, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe intenzione di anticipare i tempi e lavorare concretamente su un prolungamento di contratto fino al 2030.

Un riconoscimento meritato per un giocatore totem, chiamato a guidare il Milan verso i traguardi più ambiziosi del progetto tecnico.