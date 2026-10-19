Milan-Tresoldi: c’è un problema: i dettagli

Il Milan segue Tresoldi con Gerry Cardinale che vuole portare l’attaccante italo-tedesco in rossonero quanto prima.
L’attaccante del Bruges, autore di una tripletta a San Siro contro l’Inter in Champions League, è un grande tifoso rossonero e accoglierebbe con grande entusiasmo un trasferimento in maglia Milan.
Il problema è rappresentato dalla richiesta del Bruges che chiede 50 milioni di euro per il proprio centravanti, con il Milan che per il mercato di gennaio ha stanziato un budget di circa 50 milioni, ma deve anche acquistare Gonçalo Inácio dallo Sporting per completare il reparto difensivo a disposizione di Amorim.
È possibile che il matrimonio tra Tresoldi e il Milan possa essere rimandato alla prossima stagione nel caso in cui i rossoneri dovessero centrare la qualificazione in Champions League. .