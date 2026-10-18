Rinnovo di contratto in arrivo per Cisse: i dettagli

Alphadjo Cisse è uno dei protagonisti in casa Milan in questi giorni dopo la tripletta che ha messo a segno contro il Salisburgo in Europa League.
Per il giovane attaccante classe 2006 è in arrivo un rinnovo di contratto con il Milan pronto a premiarlo dopo questo inizio di stagione molto positivo con un aumento di stipendio.
Cisse dovrebbe andare a guadagnare tre volte tanto rispetto a quello che è il suo attuale contratto, con il Milan pronto a riconoscergli un milione e mezzo a stagione rispetto ai €500.000 percepiti finora.