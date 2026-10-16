Pulisic e Rabiot verso i rinnovi: il Milan non si ferma a Pavlovic

Le strategie di programmazione del Milan proseguono a pieno ritmo sotto la guida della dirigenza di via Aldo Rossi.

Il piano societario per blindare le colonne portanti della rosa di Ruben Amorim è entrato ufficialmente nella sua fase più calda e operativa.

Dopo aver chiuso per il prolungamento di Strahinja Pavlović, il club rossonero ha intensificato i contatti per definire anche i rinnovi di Christian Pulisic e Adrien Rabiot.

L’obiettivo primario della dirigenza è premiare il rendimento dei protagonisti e blindare il nucleo centrale della squadra, garantendo stabilità tecnica e continuità al progetto vincente impostato dal tecnico portoghese in vista dei prossimi anni.