Rivelazione Tresoldi, il sogno è la maglia rossonera

Il fascino del Milan continua a esercitare una presa fortissima sulle giovani promesse del panorama calcistico.
Svelato un retroscena di mercato svelato direttamente dal padre di Nicolò Tresoldi ha acceso i riflettori sull’attaccante classe 2004, attualmente in grande evidenza con la Nazionale Under 21.
Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il genitore ha confessato apertamente che il grande sogno del giovane centravanti sarebbe proprio quello di indossare un giorno la maglia rossonera, seguendo le orme dei suoi idoli d’infanzia.
Un attestato di stima che non è passato inosservato agli occhi della dirigenza di via Aldo Rossi. Sempre attenta a monitorare i profili di prospettiva internazionale per rinforzare il reparto offensivo sotto la guida di Ruben Amorim, la società valuterà se approfondire i contatti in vista dei prossimi mercati.