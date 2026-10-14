Orsolini fuori per infortunio, salterà la partita contro il Milan

Notizia importante dall’infermeria del Bologna in vista dei prossimi impegni di campionato.
Gli esami medici a cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato un problema fisico che costringerà l’esterno offensivo a uno stop stimato intorno alle tre settimane.
Il numero sette rossoblù, fermatosi a causa di un guaio muscolare ai flessori, dovrà saltare diversi appuntamenti chiave del calendario, tra cui la delicata e attesa sfida di campionato contro il Milan.
Una tegola pesante per la formazione emiliana, che perde una pedina fondamentale nel proprio scacchiere offensivo. Per la squadra di Ruben Amorim, il forfait di uno dei pericoli pubblici numero degli avversari rappresenta indubbiamente un sollievo in vista di un test che si preannuncia comunque complesso per la rincorsa dei rossoneri ai piani alti della classifica.