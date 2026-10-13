Ora Camarda è un caso: zero minuti anche col Sassuolo

Il basso impiego di Francesco Camarda continua a far discutere l’ambiente rossonero.

Il baby attaccante classe 2008, considerato il gioiello più luminoso del vivaio, ha racimolato appena una manciata di minuti in questo avvio di stagione, alimentando i dubbi sulla reale centralità del giocatore nel progetto tecnico di Ruben Amorim.

La scelta di non affidargli spazio con continuità risponde a una linea di estrema prudenza. Lo staff tecnico preferisce proteggere il talento, evitando pressioni eccessive su un prospetto così giovane in un reparto offensivo fortemente competitivo.

Tuttavia, lo stesso allenatore portoghese ha recentemente allontanato le polemiche, garantendo che il minutaggio del centravanti è destinato a crescere sensibilmente. Con l’intensificarsi del calendario e dei tanti impegni ravvicinati, Camarda si prepara a ritagliarsi uno spazio più rilevante, trasformando la lunga attesa in una concreta opportunità sul campo.