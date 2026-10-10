Home » Calciomercato Milan » Due nomi per il dopo Modric, il Milan ha le idee chiare

Due nomi per il dopo Modric, il Milan ha le idee chiare

di

Il Milan pianifica con attenzione il futuro della propria mediana per garantire ricambi di altissimo livello e prospettiva.

Luka Modric a San Siro
Il Milan ha scelto il dopo Modric (Ansa) – MilanLive.it

Gli 007 della dirigenza rossonera, stanno seguendo con spiccato interesse Yasin Ayari, centrocampista svedese classe 2003 di proprietà del Brighton.

Il giovani prospetto sta trovando sempre più spazio e continuità in Premier League, mettendosi in luce per personalità, visione di gioco e grande intensità nei duelli.

Con l’avanzare dell’età di Luka Modrić, via Aldo Rossi valuta il profilo del talento svedese come un papabile investimento per raccogliere un’eredità pesante e completare il reparto di Ruben Amorim. Il Brighton valuta il giocatore attorno ai 30 milioni, ma i dialoghi restano aperti per le prossime sessioni.