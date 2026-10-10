Due nomi per il dopo Modric, il Milan ha le idee chiare

Il Milan pianifica con attenzione il futuro della propria mediana per garantire ricambi di altissimo livello e prospettiva.

Gli 007 della dirigenza rossonera, stanno seguendo con spiccato interesse Yasin Ayari, centrocampista svedese classe 2003 di proprietà del Brighton.

Il giovani prospetto sta trovando sempre più spazio e continuità in Premier League, mettendosi in luce per personalità, visione di gioco e grande intensità nei duelli.

Con l’avanzare dell’età di Luka Modrić, via Aldo Rossi valuta il profilo del talento svedese come un papabile investimento per raccogliere un’eredità pesante e completare il reparto di Ruben Amorim. Il Brighton valuta il giocatore attorno ai 30 milioni, ma i dialoghi restano aperti per le prossime sessioni.