Il Milan pensa già al dopo Maignan: spunta un nome in Serie A

Il futuro di Mike Maignan in maglia rossonera appare sempre più incerto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, al termine del campionato potrebbe consumarsi la separazione tra il portiere francese e il Milan, complici i dialoghi per il rinnovo contrattuale entrati in una fase di stallo e le persistenti sirene dei top club europei.

Di fronte al rischio concreto di perdere il proprio pilastro tra i pali, la dirigenza di via Aldo Rossi non vuole farsi cogliere impreparata e ha già iniziato a muoversi per individuarne il sostituto ideale. I radar dello scouting rossonero restano puntati principalmente sul panorama della Serie A, dove figurano profili giovani, di sicuro rendimento e con ampi margini di crescita. Uno di questi è Lorenzo Palmisani, seguito dai rossoneri.

Un eventuale addio di Magic Mike segnerebbe la fine di un ciclo importante, ma il Milan punta a pianificare il cambio di guardia per garantire continuità tra i pali.