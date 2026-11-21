Il mercato invernale del Milan non si limiterà ai colpi in entrata per Rúben Amorim, ma passerà anche da un deciso sfoltimento dell’organico.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera ha già delineato il piano uscite per gennaio, distinguendo tra giovani da valorizzare altrove e profili ormai ai margini del progetto tecnico.

In prima fila per partire in prestito ci sono Francesco Camarda e Comotto, chiamati a trovare continuità e minutaggio lontano da Milanello per completare la crescita.

Diverso il discorso per Pervis Estupiñán, la cui cessione definitiva potrebbe finalmente concretizzarsi dopo la frenata estiva, e per Ruben Loftus-Cheek, accostato con insistenza al Beşiktaş in Turchia. Operazioni mirate per liberare spazio, alleggerire il monte ingaggi e finanziare i nuovi innesti invernali.