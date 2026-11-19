Il nome di Endrick infiamma con forza le cronache di mercato, con indiscrezioni importanti che arrivano direttamente dal Brasile.

Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, il Milan starebbe preparando una proposta complessiva da ben 70 milioni di euro (60 milioni di parte fissa più 10 di bonus) per strappare l’attaccante al Real Madrid già nella sessione di gennaio, virando su un acquisto a titolo definitivo e scartando l’ipotesi del prestito.

La dirigenza rossonera avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e con il club blanco. Dal canto suo, il Real Madrid valuterebbe la cessione inserendo però condizioni precise: un diritto di recompra fissato a circa 85 milioni e la clausola per pareggiare eventuali offerte future. Resta tuttavia da superare il muro eretto da José Mourinho, che frena sulla partenza del brasiliano.