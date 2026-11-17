Il nome di Endrick infiamma le prime pagine del calciomercato invernale del Milan.
La dirigenza rossonera, forte della volontà di regalare a Rúben Amorim un colpo di altissimo profilo per l’attacco, ha messo sul piatto una maxi-offerta da 60 milioni di euro per tentare il grande affare.
Tuttavia, la trattativa si scontra con un ostacolo quasi insormontabile: il netto rifiuto di José Mourinho. L’allenatore ha infatti alzato le barricate, bloccando sul nascere qualsiasi ipotesi di cessione del giovane talento brasiliano. Nonostante la ricca proposta economica e la forte pressione del club di via Aldo Rossi, la posizione del tecnico non ammette repliche, ritenendo il giocatore imprescindibile. Una frenata pesante che costringe la dirigenza a valutare piste alternative per rinforzare il reparto offensivo già a gennaio.