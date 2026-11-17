Il futuro di Francesco Camarda è destinato a sbloccarsi nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Di fronte all’esiguo minutaggio racimolato in questa prima parte di stagione sotto la guida di Rúben Amorim, il Milan ha aperto concretamente alla cessione a titolo temporaneo del classe 2008, così da permettergli di accumulare quell’esperienza e quella continuità indispensabili per la sua definitiva maturazione.

Nelle ultime ore, alla lista dei club interessati al giovane attaccante si è aggiunto con forza, secondo TuttoSport, anche il Torino. La dirigenza granata, alle prese con qualche rebus di troppo nel reparto offensivo (tra i problemi fisici e l’esigenza di trovare alternative affidabili ai propri centravanti), ha effettuato un sondaggio esplorativo per comprendere i margini dell’operazione. Il Milan valuta esclusivamente la formula del prestito secco senza diritto di riscatto, intenzionato a blindare il proprio gioiello in vista del futuro.