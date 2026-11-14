De Winter nel mirino di Tottenham e Newcastle

Le grandi prestazioni offerte con la maglia del Milan non sono passate inosservate in Europa, attirando in particolare le mire di diversi club della Premier League.

Secondo TeamTalk, Tottenham Hotspur e Newcastle United avrebbero inserito Koni De Winter in cima alla lista dei propri obiettivi per rinforzare il reparto difensivo nelle prossime sessioni di mercato.

Il centrale belga, divenuto un punto fermo e un vero e proprio fedelissimo nello scacchiere tattico a tre di Rúben Amorim, sta impressionando per continuità e affidabilità, guadagnandosi gli scout dei top club inglesi. Nonostante la forte concorrenza e le lusinghe d’oltremanica, il Milan considera il difensore un elemento centrale del proprio progetto tecnico e non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente, forte anche di un contratto a lungo termine che blinda il giocatore a Milanello.