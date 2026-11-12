La strategia per gennaio, Cardinale ha già deciso

La sosta per le nazionali offre l’occasione ideale per pianificare le mosse future, e in casa Milan la strategia per la prossima finestra invernale di trasferimenti è ormai definita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero ha le idee chiare sugli interventi necessari per blindare il progetto tecnico di Rúben Amorim.

Nonostante l’imminente inserimento operativo del nuovo Head of Football Markus Krösche, la linea guida è tracciata da tempo: la dirigenza interverrà sul mercato di gennaio con tre innesti mirati per colmare le lacune dell’organico.

Nel mirino ci sono un difensore centrale di spessore, un terzino e un attaccante, profili ritenuti indispensabili per garantire solidità, ampiezza e alternative offensive di alto livello nella seconda parte della stagione.