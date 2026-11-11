Non ci sono dubbi sul futuro di Cisse, arriva l’annuncio

Il momento d’oro di Alphadjo Cissè non accenna a fermarsi.

L’attaccante italiano, autore di un altro gol pesantissimo nell’ultimo successo esterno in campionato contro il Genoa, si sta confermando come una delle liete novelle e capocannoniere stagionale dei rossoneri, ripagando appieno la forte intuizione della dirigenza di puntare su di lui.

Sul talento classe 2005 si è espresso anche il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, sottolineando come il giocatore sia letteralmente entusiasta della sua avventura milanista: “Cissè è strafelice al Milan”. Un legame solido che spinge il club di via Aldo Rossi a blindare ulteriormente il prospetto azzurro. Sebbene non vi sia un’urgenza immediata legata alla scadenza, la dirigenza ha già avviato le valutazioni per impostare il rinnovo del contratto, premiando i suoi progressi e blindando un pilastro fondamentale per il presente e il futuro del progetto tecnico.