Quattro partenze a gennaio, il Milan si prepara alle cessioni

Le prestazioni altalenanti delle seconde linee del Milan potrebbero portare a una decisione in vista del calciomercato di gennaio.

Oltre agli acquisti con un difensore centrale, un attaccante e un esterno di centrocampo che potrebbero arrivare per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim, il Milan potrebbe lavorare sulle cessioni.

Non sono da escludere le partenze a titolo definitivo di Filippo Terracciano e di Jashari, mentre potrebbero salutare in prestito Torriani e Camarda per trovare maggiore spazio e tornare magari a Milanello con un bagaglio di esperienza più ampio.