Ufficiale la candidatura di Galliani alla presidenza FIGC

Entra ufficialmente nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 14 dicembre a Roma. Tramite un proprio delegato, Adriano Galliani ha formalizzato il deposito della candidatura per la poltrona più alta di Via Allegri, dando il via a un duello di altissimo profilo politico e sportivo contro Giovanni Malagò.
L’ex amministratore delegato del Milan e attuale dirigente caldeggia una forte spinta istituzionale, potendo contare sul sostegno iniziale delle componenti tecniche come l’Assocalciatori e l’Assoallenatori, oltre all’asse di diversi club della massima serie.
La contesa si preannuncia particolarmente accesa e polarizzata: da una parte la candidatura forte dell’attuale commissario straordinario Malagò (forte delle firme di undici club di Serie A), dall’altra la mossa di Galliani per ridisegnare la governance del calcio italiano in vista di un voto che si preannuncia decisivo.