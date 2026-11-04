Cisse sarà convocato in nazionale, ha stregato Mancini

Alphadjo Cisse sarà convocato da Roberto Mancini in occasione delle due partite di Nations League contro Francia e Belgio in programma il 12 e il 15 novembre.

Il giovane talento del Milan si è messo in mostra in questa prima parte di stagione ed ha conquistato il CT azzurro che è pronto a regalargli una maglia nella rosa dei convocati per gli ultimi due impegni del girone di Nations League.

L’attaccante del Milan festeggia così la buona partenza con la maglia rossonera ottenendo anche la prima chiamata nella Nazionale maggiore.