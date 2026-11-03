Camarda torna titolare in Europa League, ci sarà lui contro il Ferencvaros

Francesco Camarda siamo vicini alla seconda partita da titolare della stagione in rossonero.
Il giovane centravanti classe 2008 sta facendo fatica a trovare spazio agli ordini di Ruben Amorim che schiera sempre Gonçalo Ramos come titolare.
L’ex Lecce è partito solamente una volta dal primo minuto in occasione della vittoria per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League. Proprio in Europa League potrebbe arrivare la seconda maglia da titolare per Camarda che dovrebbe guidare l’attacco rossonero in occasione della partita di giovedì contro il Ferencváros.