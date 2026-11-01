Bordata di Cardinale ad Allegri, che frecciata

Nel corso della sua recente e discussa intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan Gerry Cardinale è tornato a parlare del percorso della squadra e del lavoro di Ruben Amorim, lasciando trasparire un’affermazione che in molti hanno interpretato come una chiara frecciata al recente passato e, in particolare, a Massimiliano Allegri.

Analizzando la gestione del gruppo e l’impatto del tecnico portoghese, Cardinale ha infatti sottolineato come l’allenatore stia valorizzando e facendo rendere al meglio i ragazzi, aggiungendo un emblematico: “Non penso che questo succedesse prima”.

Un’uscita che accende i riflettori sulla netta discontinuità voluta dalla proprietà di RedBird rispetto alla precedente gestione tecnica, culminata nella passata stagione con il quinto posto e la mancata qualificazione in Champions League, evidenziando la totale sintonia con il nuovo corso tattico.