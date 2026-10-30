Dopo Pulisic e Pavlovic altri due rinnovi in arrivo in casa Milan

Il Milan accelera sul fronte della programmazione futura e punta a blindare le sue colonne portanti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato condivise da Fabrizio Romano, dopo aver definito l’accordo per il prolungamento di Christian Pulisic fino al 2031, la priorità della dirigenza rossonera sarà quella di chiudere la trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot, considerato ormai un leader insostituibile nello scacchiere tattico di Rúben Amorim.

Ma le manovre in via Aldo Rossi non si fermano qui. Nei radar del club è rientrato con forza anche il giovane attaccante Alphadjo Cissè: autoleprotosi come una delle liete note di questo avvio di stagione grazie a prestazioni di altissimo spessore e a gol pesanti, il talento rossonero è pronto a un adeguamento contrattuale. Il Milan intende riconoscerne i progressi e blindare il suo enorme potenziale per il futuro.