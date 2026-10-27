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Bartesaghi verso la titolarità, Amorim fa però i conti con il derby

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L’ottima prova di Davide Bartesaghi contro l’Udinese avvicina il giovane terzino italiano verso un posto da titolare in casa Milan.

Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi (Ansa Foto) – milanlive.it

In questo momento il classe 2005 appare nettamente avanti rispetto a Estupinan che non ha convinto in questa prima parte di stagione.

Anche contro il Bologna potrebbe trovare un posto da titolare il giovane italiano con Amorim che però sta facendo i conti anche con gli impegni ravvicinati e la necessità di schierare la formazione più competitiva possibile in occasione del derby di sabato prossimo.