Bartesaghi verso la titolarità, Amorim fa però i conti con il derby

L’ottima prova di Davide Bartesaghi contro l’Udinese avvicina il giovane terzino italiano verso un posto da titolare in casa Milan.

In questo momento il classe 2005 appare nettamente avanti rispetto a Estupinan che non ha convinto in questa prima parte di stagione.

Anche contro il Bologna potrebbe trovare un posto da titolare il giovane italiano con Amorim che però sta facendo i conti anche con gli impegni ravvicinati e la necessità di schierare la formazione più competitiva possibile in occasione del derby di sabato prossimo.