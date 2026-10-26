Ottime notizie per Amorim, ora c’è una pedina in più

Arrivano buone notizie in casa Milan dopo la vittoria in casa dell’Udinese per 0-2 con i rossoneri che hanno raggiunto la Roma al terzo posto.

Ruben Amorim, in una situazione di difficoltà per quello che riguarda gli infortunati, ha trovato una nuova pedina da schierare con il giovane Diawara che ha fornito una buona prestazione in casa dei bianconeri e potrebbe essere riproposto a stretto giro di posta all’interno della formazione iniziale.

Schierato da terzino sinistro, il giovane francese è un centrale difensivo che potrebbe concedere al tecnico portoghese nuove soluzioni per quello che riguarda il pacchetto arretrato.