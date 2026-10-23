Nuova idea per la difesa: nel mirino la giovane stella italiana

La ricerca di rinforzi per la retroguardia spinge il Milan a monitorare con grande attenzione i giovani talenti del panorama internazionale.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nome di Luca Reggiani sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera in vista della prossima sessione invernale di mercato.
Il giovane difensore centrale classe 2008, attualmente in forza al Borussia Dortmund dove ha trovato meno spazio in questo avvio di stagione, rappresenta un profilo ideale per coniugare qualità e prospettiva nel progetto tecnico guidato da Ruben Amorim.
Tuttavia, la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del promettente centrale azzurro si preannuncia agguerrita, con diversi club di Serie A pronti a dare battaglia. Il Milan è in prima fila, intenzionato a bruciare le tappe per regalarsi un rinforzo di grande prospettiva futura.